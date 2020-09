“No sé qué está pasando en la ciudad de Nueva York; Guardia Nacional podría recoger la basura”: gobernador Cuomo presiona al alcalde

"Ésta es una pandemia de salud pública. La limpieza importa", se quejó el líder regional

Si la basura sigue desbordada en las calles y parques de NYC, la Guardia Nacional podría ser desplegada para recogerla, sugirió ayer el gobernador Andrew Cuomo, presionando de nuevo al alcalde Bill de Blasio sobre el tema.

Cuomo alegó que han aumentado las quejas a su oficina sobre la basura en NYC, la ciudad más poblada del país. A mediados de mes, el gobernador había lanzado fuertes quejas al presupuesto de su homólogo Demócrata, sentenciando que “Nueva York está sucia”.

Las consecuencias económicas del coronavirus causaron un recorte de fondos que llevó a una reducción del 60% en las recolecciones de cestas de basura públicas, en medio de un aumento de la indigencia. Las canastas se vaciaban todos los días antes de la pandemia, ahora sólo tres veces por semana, según Fox News.

Irónicamente, esto ha sucedido justo cuando los restaurantes fueron autorizados para operar en las calles ante los riesgos del COVID-19, con muchas mesas funcionando al lado de basura acumulada,

Sin sorpresas, la basura se acumuló en toda la ciudad de Nueva York este verano, después de que el presupuesto del Departamento de Sanidad (DSNY) se redujera en $106 millones de dólares, en un primer corte que ahora ya fue revertido, según De Blasio.

“La basura se acumula, literalmente, la gente dice que hay un ambiente oloroso debido a la basura que se acumula”, denunció Cuomo ayer. “No sé qué está pasando en la ciudad de Nueva York. Si no pueden hacerlo, me he ofrecido a enviar a la Guardia Nacional para ayudar a recoger la basura”.

Y continuó diciendo: “El estado puede traer camiones, personal y limpiar la ciudad. Creo que eso sería importante. Ésta es una pandemia de salud pública. La limpieza importa. Fabricamos millones de galones de desinfectante para manos, ¿verdad? La limpieza importa”.

“Entiendo que hay un nivel más alto (de basura) porque la gente se queda en casa pero en este ambiente, no necesitamos que la gente se queje de la limpieza de la ciudad”, reiteró Cuomo.

La acumulación de desechos también formó parte de recientes cartas públicas enviadas por grupos empresariales a De Blasio y el mandatario Donald Trump, criticando el deterioro en la calidad de vida de la ciudad lo que, alegaron, afectaría la recuperación de la economía nacional.

En el ínterin, la Comisionada de Saneamiento de NYC, Kathryn García, renunció por los recortes presupuestarios, diciendo que representaban un riesgo para la salud pública. Se rumora que se postulará para alcalde el próximo año, acotó The New York Times.

“Éste es un momento en el que el Departamento de Saneamiento no tiene los recursos que tenía”, se quejó García.

En abril, Cuomo dijo que el Metro de NYC estaba “asqueroso”, lo que llevó al cierre histórico de cuatro horas cada madrugada para una limpieza profunda y desalojar indigentes. Desde entonces, los campamentos de personas sin hogar han aumentado en las calles, acumulando aún más basura y registrando hechos de violencia entre ellos y con transeúntes.