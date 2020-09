Empresarios de Nueva York piden ayuda a Trump “como hombre de negocios” para superar “la ansiedad generalizada”

Influyentes grupos empresariales de NYC, Westchester y Long Island enviaron una carta al mandatario Donald Trump pidiendo que respalde fondos para las agencias de tránsito y los presupuestos de la ciudad y el estado, como parte de las conversaciones estancadas sobre el próximo paquete por ayuda al coronavirus.

La carta promovida especialmente por Partnership for New York City (PFNYC) advirtió sobre 22 mil despidos municipales, incluidos trabajadores de saneamiento, policías y socorristas, y recortes masivos al servicio de tránsito, si no llega la ayuda adicional de Washington.

PFNYC es una organización sin fines de lucro de casi trescientos directores ejecutivos de las principales firmas corporativas, de inversión y empresariales de NYC.

Las agencias municipales y estatales “están al borde de tener que despedir a agentes de policía, bomberos, personal de servicios de emergencia y otros de la fuerza laboral pública que, en consecuencia, podrían poner en peligro la seguridad pública y, por lo tanto, nuestra economía”, escribieron los líderes empresariales.

“Como hombre de negocios, usted mismo comprende que una seguridad pública superior conduce a más inversiones privadas y expansión comercial, y que una tasa de criminalidad más baja es un activo para el desarrollo económico”, escribieron en tono personal a Trump. “Y, por lo tanto, si los gobiernos estatales y locales despiden empleados y reducen los servicios, esto afectará negativamente nuestra economía y la recuperación nacional“.

La carta llega pocos días después de que PFNYC enviara una ardiente misiva pública donde regañaba al alcalde Bill de Blasio por sus fallas en abordar los problemas de calidad de vida, recordó New York Post.

La carta del jueves resumía: “Existe una ansiedad generalizada sobre la seguridad pública, la limpieza y otros problemas de calidad de vida que están contribuyendo al deterioro de las condiciones en los distritos comerciales y vecindarios en los cinco condados (…) Necesitamos enviar un mensaje fuerte y consistente de que nuestros empleados, clientes, clientes y visitantes regresarán a un ambiente de trabajo seguro y saludable”.

De Blasio, quien insiste en incrementar los impuestos, respondió ese mismo día vía Twitter, agradeciendo la carta e insistiendo en la necesidad de ayuda federal “para reconstruir una mejor y más justa ciudad”, lo que se complica porque los líderes locales tienen muy malas relaciones con Trump.

En repetidas peleas, Trump y Cuomo se han atacado a distancia a través de conferencias de prensa en las últimas semanas. Con De Blasio, Trump mantiene una relación aún más tensa.

La violencia en Nueva York y otras ciudades ha sido citada reiteradamente por Trump en su campaña por la reelección, en un intento de vincular la gestión de alcaldes Demócratas con un eventual gobierno de Joe Biden.

La nueva carta de ayer de los jefes empresariales pidiendo ayuda a Trump advierte que la situación es particularmente aguda para la red de tránsito de la región.

“Sin ayuda federal, esto devastará aún más las empresas que dependen del transporte público y también limitará la recuperación económica nacional”, dijeron, señalando que el área de servicio que cubre la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA) representa el 10% de la producción económica total del país.

Cuomo ya ha advertido desde hace semanas que Nueva York se verá obligada a tomar “acciones muy dramáticas” si el estado no recibe $30 mil millones de dólares del gobierno federal.

We’re grateful for our business community and are partnering to rebuild a fairer, better city. Let’s be clear: To restore city services and save jobs, we need long term borrowing and a federal stimulus — we need these leaders to join the fight to move the City forward.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 10, 2020