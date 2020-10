VIDEO: Guardameta internacional comete el error más vergonzoso de la Liga de Naciones

El arquero del combinado nacional de Israel, Ofir Marciano, protagonizó el “oso” más grande e insólito en lo que va de la Liga de Naciones de Europa.

Como si fuera un novato, el guardameta nacional, el que supuestamente es el mejor del país, intentó controlar con el pie el pase retrasado de un compañero, pero no lo pudo hacer correctamente y el esférico se pasó de largo, entrando dramáticamente en su portería.

La terrible falla le costó a su equipo ponerse abajo en el marcador por 0-1 contra la selección de República Checa, apenas al minuto 14 del encuentro.

Here’s the goal… Doesn’t get any easier than this for the Czech Republic. Disaster strikes Israeli keeper Ofir Marciano! pic.twitter.com/GLSPB84rys

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) October 11, 2020