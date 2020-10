Doctora acusada de acuchillar a la novia de su ex y luego fingir que salvaba su vida

Alika Crew, ortodoncista de Connecticut, ha sido acusada de intento de asesinato en el apuñalamiento de la nueva novia de su ex prometido, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Westchester (NY).

Crew, de 42 años, trabajaba en un consultorio dental de lujo en Stamford (CT). Supuestamente el 28 de julio se escondió en la parte trasera de la camioneta de la víctima y saltó y la apuñaló mientras conducía por Hillandale Drive en New Rochelle.

Al llegar, la policía encontró en la escena a Crew, “quien estaba prestando asistencia médica a la víctima y afirmó ser una buena samaritana”. Pero luego la mujer herida de 30 años informó a los oficiales que quien le prestaba ayuda en realidad la había apuñalado con una navaja.

Crew fue procesada la semana pasada con ocho cargos, incluyendo intento de homicidio, agresión grave y detención ilegal. Se declaró “no culpable”, informó lohoud.com

Según la fiscalía, Crew se escondió en la parte trasera de la camioneta de su rival romántica. Cuando la víctima la descubrió salió corriendo del vehículo, la persiguió y la cortó en el cuello y la mano.

El juez David Zuckerman permitió que Crew permaneciera libre con una fianza de $200 mil dólares en espera de una próxima comparecencia en la corte el 2 de noviembre.

New York orthodontist, Alika Crew (pictured), 41, has been arrested and charged with attempted … https://t.co/n2bKeT1KtV @MailOnline

— 🇱🇷DCZKY ⚽🏀🏈☠☡🎧 (@DCZKY1) October 9, 2020