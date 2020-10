Muere de hambre al deprimirse porque Trump se contagió de coronavirus

Un fanático de Donald Trump en India murió después de que conociera que el presidente de Estados Unidos se contagió de coronavirus.

De acuerdo con The News Minute, Bussa Krishna, de 33 años, falleció el fin de semana luego de que dejara de comer por cuatro días una vez supo que Trump tenía COVID-19. Familiares dijeron que el hombre se deprimió ante la posibilidad de que Trump falleciera. El sábado sufrió un paro cardíaco.

Previo a su colapso médico, Krishna grabó un video en el que decía que rezaba por la salud de Trump y su esposa Melania. Los que lo conocieron dijeron que el hombre veía al magnate como un dios.

El sujeto era conocido en India porque en 2019 gastó $19,000 dólares para hacer una estatua de Trump. Luego pagó $2,000 para intentar ver a Trump cuando éste visitó India en febrero.

A man who worshiped the Trump statue in Telangana died suddenly with chest pain. https://t.co/c7tfBlz1VR via @Breaking news of India, World, Sports, business, film

— RK NEWS (@RKNEWS18) October 11, 2020