Mujer muere arrollada por tren LIRR en Nueva York: retrasos y cancelaciones

Una mujer fue atropellada fatalmente por un tren Long Island Rail Road (LIRR) en Queens esta madrugada, informaron la policía y funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La mujer fue golpeada alrededor de las 5 a.m. cerca de la estación Woodside en la línea Port Washington. La declararon muerta en la escena. Se desconoce por qué estaba en una zona de acceso restringido.

Poco después, LIRR informó en Twitter que el servicio se suspendía temporalmente en ambas direcciones entre Jamaica y Penn Station, “debido a que una persona no autorizada en las vías fue golpeada por un tren de equipos cerca de Woodside”.

Desde entonces ya se ha restablecido el servicio con limitaciones. “El médico forense ha llegado al lugar”, informó LIRR. “Estamos experimentando retrasos de hasta 20 minutos y cancelaciones“.

Service is being restored in both directions between Jamaica and Penn Station following an earlier service suspension after a person was struck by a non-passenger train near Woodside. Customers can anticipate some cancellations and residual delays of up to 20 minutes.

