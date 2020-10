Pasó de indocumentada a esposa de vicegobernador de Pennsylvania; racista la ataca en tienda de comestibles

Gisele Barreto Fetterman, nacida en Brasil, compartió un video del encontronazo en su cuenta de Twitter

La esposa del vicegobernador de Pennsylvania, Gisele Barreto Fetterman, denunció haber sido víctima de insultos racistas en una tienda de alimentos cercana al lugar donde vive en Braddock.

En su cuenta de Twitter, Fetterman publicó un video donde se ve a una mujer diciéndole “eres una nigg**”, desde el exterior de un vehículo en lo que parece ser el estacionamiento de una tienda.

Fetterman, de 38 años, nació en Brasil y, como dice en su Twitter, llegó a Estados Unidos como inmigrante indocumentada cuando tenía 8 años. Luego de una década sin papeles, logró legalizar su estatus.

“Even though I’m 38 and I’m second lady… I was immediately again a scared nine-year-old undocumented little girl at that grocery line,” Pennsylvania’s second lady Gisele Fetterman says about a white woman calling her the n-word while grocery shoppinghttps://t.co/EmJKmwEtDq pic.twitter.com/HJQ95OaW87 — New Day (@NewDay) October 13, 2020

Tras obtener su “green card” en 2004, se casó con John Fetterman en 2008, quien se convirtió en vicegobernador de Pennsylvania en 2019. Como parte de su rol como esposa de la autoridad, Fetterman ha sido una defensora de las artes y de la comunidad LGBTQ.

“Amo, amo, amo a este país, pero estamos profundamente divididos. Corrí a la tienda de abarrotes local y fui recibida y agredida verbalmente por esta mujer que repetidamente me dijo que no pertenezco aquí“, escribió Fetterman.

“La confrontación continuó en el estacionamiento donde pude finalmente grabar un video. Este comportamiento y este odio se enseñan“, continuó.

Fetterman llamó a quienes conozcan a la mujer que la insulta a que “por favor la enseñen el amor”.

My Bibi still peels my grapes because she doesn’t want me to “choke” 😭🍇 and that’s the love I want to give back to the world. ❤️ pic.twitter.com/Bvd58xTxea — Gisele Barreto Fetterman (@giselefetterman) October 8, 2020

La esposa del vicegobernador contó luego su experiencia al The Washington Post, donde agregó más detalles del ataque.

“Ella me dijo ‘esta es la n… que se casó con Fetterman. Tú no perteneces aquí. Nadie te quiere aquí”, contó.

Pese a que la mujer reconoció que no es la primera vez que recibe insultos, nunca antes los había vivido de manera tan directa. “Fue impactante, me tomó mucho tiempo procesarlo. Fue realmente muy triste”, dijo.

Poco después del incidente, Fetterman llamó a sus guardias de seguridad y se disculpó con ellos por haber ido a la tienda sin su compañía. Dijo que obtuvo una foto de la licencia del vehículo de la mujer que la atacó y que la policía estatal está investigando lo sucedido.