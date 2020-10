Video captó balacera flagrante a joven sentado en su auto en El Bronx

Un joven de 26 años fue baleado flagrantemente mientras estaba sentado dentro de su automóvil en El Bronx (NYC).

NYPD divulgó el video del incidente, que ocurrió la mañana del viernes en Ward Avenue y East 173rd St, Soundview.

Las crudas imágenes grabaron a un hombre armado disparando varias rondas hacia un vehículo estacionado, golpeando a la víctima no identificada. Luego huyó a pie hacia el oeste por la calle 173.

Los servicios de emergencias médicas transportaron a la víctima en condición estable al Hospital Jacobi, donde recibió tratamiento por heridas de bala en el brazo, reportó ABC News.

El incidente es parte de la violencia desbordada que se vive en la ciudad desde el verano.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for AN ASSAULT in the vicinity of Ward Avenue and East 173 Street . #Bronx @NYPD43pct on 10/9/20 @ 5:57 AM Reward up to $2500Seen him? Know who he is ?Call 1-800-577-TIPS or DM us!Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/Ki4d8KG6TH

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 10, 2020