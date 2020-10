Mike Tyson se quedó dormido en una entrevista y preocupó a sus seguidores por su comportamiento frente a las cámaras

Mientras ofrecía una entrevista a la televisión británica, Mike Tyson se quedó dormido frente a las cámaras y respondió las preguntas con mucha lentitud y “arrastró” algunas palabras, lo cual hizo que sus seguidores se preocuparan por este comportamiento.

“¿Qué está pasando con Mike Tyson? ¿Cansado, borracho o demasiado Charlie?” preguntó una usuaria de Twitter, quien compartió el video en el que Mike Tyson tiene la cabeza agachada y con dificultad logra reaccionar para levantar el rostro, mirar a la cámara y responder la pregunta de la presentadora Susanna Reid.

What is going on with Mike Tyson? Tired, Punch Drunk or too much Charlie? 🤔 pic.twitter.com/PgzhQedoEa

La charla era parte de la campaña de promoción de su pelea de exhibición contra Roy Jones Jr, que se realizará el 28 de noviembre en el Dignity Health Park de California, a ocho rounds y a puertas cerradas, aunque será transmitida en la modalidad de pago por evento.

Unas horas después de que la noticia le diera la vuelta al mundo, el pugilista admitió que se quedó dormido y aclaró que se debió al cansancio excesivo por el entrenamiento y a la diferencia de horarios entre ambas regiones.

“Amigo Piers Morgan, programa Good Morning Britain, Susanna Reid y Reino Unido. Traté de mantenerme despierto hasta tarde para la entrevista, pero me quedé dormido. Estoy entrenando duro y suelo irme a la cama temprano. No tenía pantalla, así que no podía verlos a ustedes y se me olvidó mirar a la cámara”, argumentó en sus redes sociales.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.



— Mike Tyson (@MikeTyson) October 13, 2020