Abuela de 93 años recibió su diploma de secundaria en Nueva York

Nunca es tarde para recibir un diploma de secundaria, ni siquiera 75 años después. Es el caso de Eileen Delaney, una abuela de Staten Island (NYC) que acaba de vivir esa emoción.

Para su cumpleaños 93, una de sus sobrinas tuvo la idea de darle un regalo que nunca pudo disfrutar y se puso en contacto con la asociación de ex alumnos de “Port Richmond High School”, logrando que el director actual emitiera un diploma de secundaria correspondiente a la promoción del año 1945.

“Pertenecí a la asociación de ex alumnos todos estos años, siempre he recibido cartas de ellos, pero no tenía idea, tengo que ser honesta, no tenía ni idea de que esto iba a suceder”, dijo Delaney a ABC News.

Delaney estaba supuesta a graduarse aquel año, pero tuvo que retirarse pocos meses antes de terminar: las cosas estaban difíciles en casa y su madrastra le dijo que consiguiera un trabajo de tiempo completo.

“Ella insistió en mi último año en que fuera a trabajar, que si iba a vivir en la casa que pagara alquiler, y no tenía otra opción”, dijo Delaney.

Así, a los 18 años encontró un trabajo que no requería un diploma. “Fui muy afortunada. Fui a trabajar para la New York Telephone Company”, recuerda ahora.

Conoció a su futuro marido, se casaron y formaron una familia. Hoy dice que nunca se arrepintió de lo bien que resultó todo. “Tengo mucha suerte. He tenido una buena vida. Esto fue como el aderezo del pastel”, dijo la abuela sin resentimientos.

“Para alguien que ha hecho tanto por todos los demás y nunca pidió nada a cambio, sentí que esto era lo menos que podíamos hacer por ella”, dijo su nieta Delaney Elliot.

La secundaria “Port Richmond” High School todavía está en pie en el mismo sitio: 85 St Josephs Ave, Staten Island, NYC.

El director actual dijo que la decisión de darle a Delaney su diploma fue probablemente la más fácil y feliz que haya tomado en todo el año, en medio de las dificultades de la pandemia.

