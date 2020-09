Aplauden a hispana “ejemplar” que trabajó hasta cumplir 100 años en Nueva York

Después de 55 años en el trabajo, Yolanda Imbriano recién se jubiló en Long Island (NY), tras cumplir un siglo de vida el mes pasado.

La supervisora de buses escolares en el Distrito Oceanside no planeaba retirarse, pero el médico y su familia le sugirieron hacerlo para evitar los riesgos de la pandemia en medio de tantos niños, tras cumplir 100 años en agosto.

Imbriano pasó la mayor parte de su carrera dando una cálida bienvenida a los alumnos cuando subían al autobús escolar todos los días.

“Me levantaba a las 5, bajaba, ponía la cafetera y el conductor del autobús llegaba a las 7 menos cuarto”, describió Imbriano a Fox News.

Cuando comenzó, su salario inicial fue de $1,25 dólares la hora. “Me encantaba trabajar, así que para mí esa cantidad no era importante”, afirma hoy. “Simplemente disfrutaba haciendo eso”.

Imbriano le da crédito a los niños, las decenas de miles que conoció a lo largo de los años y que, según ella, la mantuvieron joven de corazón. “Todos los días que pasé con ellos, fueron los más dulces (…) Ellos me amaban y yo los amaba”.

Incluso advierte que si activan pronto una vacuna contra el coronavirus, volvería a trabajar. “En un minuto volvería. Me encantaba hacer lo que estaba haciendo”.

De momento, mientras se acostumbra a su horario menos agitado, ofrece este consejo a quienes se preguntan el secreto de su asombrosa vitalidad. “No fume, trate de hacer ejercicio, (consuma) mucho aceite de oliva y una copa de vino”.

Truly inspirational!! Meet NYSUT’s Yolanda Imbriano. After celebrating her 100th birthday Yolanda has decided to retire after working 55 years for the Oceanside School District as a bus matron. In these dark days she is a beacon of hope. Congratulations!! pic.twitter.com/vYbRD4LC4D

— Ron Gross (@NYSUT2VP) August 19, 2020