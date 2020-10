Por qué Trump podría estar complicando la nueva ayuda de $1,200 aunque dice estar listo para firmar

El presidente Donald Trump afirma que está listo para firmar un nuevo paquete de ayuda, pero el mandatario parece complicar las negociaciones sin ceder a las peticiones de los demócrátas.

Aunque el republicano acusa a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), de no querer un acuerdo, el mandatario ha jugado políticamente con la ayuda, al negarse a los planes de $3.3 billones de dólares y luego de $2.2 billones de dólares aprobados en la Cámara.

Ahora el presidente Trump dice que está dispuesto a aumentar su proyecto de $1.8 billones de dólares, pero no deja claro si aceptará enviar fondos a gobiernos estatales y locales, una de las principales trabas.

Tampoco confirma si los republicanos en el Senado, liderados por Mitch McConnell (Kentucky), aceptarán el plan, luego de reportes de que ni siquiera respaldan el nuevo proyecto de la Casa Blanca, al considerarlo excesivo.

En una entrevista en Fox Business, el presidente Trump se quejó de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, “no ha vuelto a casa con el tocino”.

“Aceptaría más. Subiría más”, afirmó Trump en uno de sus habituales comentarios sin contexto ni propuestas claras. “¡Ve a lo grande o vete a casa! Le he dicho (a Mnuchin que) hasta ahora no ha vuelto a casa con el tocino”.

En un tuit publicado el miércoles en la noche, el mandatario acusó a Pelosi de detener las negociaciones y dijo que debería aprobarse el plan ahora.

“Ella debería aprobar el necesitado estímulo ahora. La mayoría de los demócratas concuerdan. Republicanos están listos para sumarse. ¡Estoy listo para firmar!”, expresó.

Nancy Pelosi couldn’t care less about the American People or the great American Worker. She should approve needed STIMULUS now. Most other Dems agree. Republicans are ready to go, I am ready to sign!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020