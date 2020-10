¿Southwest Airlines sacó a simpatizante de Trump de vuelo por quitarse la mascarilla para comer?

Un hombre negro que cargaba una mascarilla con la frase “Trump 2020” fue sacado de un avión de Southwest Airlines por supuestamente bajarse el cubrebocas para comer.

Sin embargo, la aerolínea alega que la medida contra el viajero se tomó luego de que en varias ocasiones se le pidiera que se colocara la tela protectora y se negó.

En las imágenes que circulan en redes se ve a un pasajero, que además vestía una gorra con el mensaje “Voces negras por Trump”, en un enfrentamiento verbal con un miembro del personal de vuelo a quién le cuestiona si le está pidiendo ponerse la mascarilla solo “por comer”.

El hombre tenía la máscara bajo la barbilla mientras comía unas nueces.

“Díganos la política que dice que no podemos comer sin la máscara”, interrumpió una viajera que grababa la escena.

Un segundo video muestra al señalado abandonando el avión en el vuelo del martes en la mañana que salió de Tampa, Florida, con destino a Dallas, Texas.

El caso de este pasajero llamó la atención del hijo del presidente Donald Trump Jr., quien por medio de Twitter la emprendió contra la aerolínea.

“¿Qué cara**? (WTF???). Esto es asqueroso. Yo he estado en miles de vuelos por los pasados meses y todo el mundo se baja la máscara para comer y beber. Yo lo hice en un vuelo de Southwest a principios de semana”, alegó.

WTF??? This is disgusting. I’ve been on a thousand flights in the last few months and everyone lowers their masks to eat and drink. I did it on a southwest flight earlier this week. https://t.co/yQxUcbduwp

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 14, 2020