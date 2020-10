En la Gran Manzana el Censo 2020 terminó con la participación del 61.8% de los neoyorquinos

Luego de un largo ‘camino de espinas’ el Censo 2020 llegó a su fin, con las trabas de la pandemia del coronavirus, una cadena de batallas legales ante los intentos de la Administración Federal de incluir una pregunta de ciudadanía y por último la decisión de la Corte Suprema de Justicia de terminar antes de tiempo el conteo poblacional. A pesar de estas marchas y contramarchas, en la ciudad de Nueva York se superó la meta de la jornada censal 2010 y al final se logró una participación del 61.8% de los neoyorquinos.

Y aunque se debe esperar las próximas horas para conocer la tabulación definitiva, en la que se incluya el ’empujón’ dado en el último día, ya se saber que todas las proyecciones de los efectos negativos del COVID-19 fueron superadas en 3.6 puntos.

“Alcanzamos el 61.8% de respuesta. Cerramos con 5% de diferencia del promedio nacional. Y hace una década esa cifra fue del 14%. Si bien nos recortaron dos semanas por una interferencia política desmedida, debemos estar muy orgullosos del resultado de nuestro trabajo colectivo”, manifestó este viernes Julie Menin, directora de la Oficina del Censo 2020 en la Gran Manzana.

Menin precisó que a pesar que la ciudad de Nueva York fue el epicentro de una pandemia mundial, no solo remontaron la cuesta de los números del 2010, sino que superaron a ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston, Miami, Filadelfia, Baltimore, Dallas y Houston.

“Somos neoyorquinos, nada se interpondrá en nuestro camino para obtener los recursos que nos corresponden, la representación política y el respeto que merecemos. Hemos derribado muchas barreras”, subrayó la funcionaria quien agradeció el arduo trabajo a las organizaciones comunitarias, sindicatos y socios durante estos meses de jornada censal.

Faltan muchas cuentas todavía por sacar y registros de último momento, que se terminarán de ajustar con la media nacional, pero hay una verdad incuestionable que deducir de este conteo: todo indica que comunidades de Brooklyn y Queens, hogar de inmensas comunidades de inmigrantes, fueron las que más ignoraron el proceso en los cinco condados d.

Hasta los últimos minutos de la agonía del proceso en vecindarios como Corona, en Queens, uno de los epicentros de la inmigración latinoamericana en Nueva York, sólo 47% de las personas había respondido el cuestionario.

Milagros Cordero, una promotora de actividades comunitarias del Censo 2020 en los vecindarios del eje Jackson Heights y Corona, comentó a El Diario que en su opinión “la sombra de las dudas” que sembró el Gobierno de Trump sí tuvo cierta influencia en esas localidades.

“Por más que le insistimos a muchas familias que los datos eran confidenciales, les daba miedo dar su dirección. Más temor les despertaba mencionar a todas las personas que vivían en una sola residencia. Se hizo un gran esfuerzo, pero mucha gente de nuestra comunidad hispana nos decían: ‘en este país con este Presidente nada es confidencial’”, explicó Cordero.

La dirigente comunitaria del norte de Corona asegura que las “amenazas ya conocidas” del Gobierno federal ahuyentaron de alguna manera la participación, justamente en los vecindarios que más necesitan recursos y que han sufrido más los efectos de la pandemia.

“Una de las grandes lecciones que nos dejó este trabajo, que se hizo con mucho empeño, es que la comunidad indocumentada tiene mucha desconfianza. Y lamentablemente desde la Casa Blanca se hizo todo lo posible para aumentar el miedo. Creo que la Oficina del Censo de la Ciudad, utilizó importantes estrategias para aumentar los registros. De no ser así, hubiese sido bajísima la participación en estas áreas de Queens. Más baja que en 2010”, comentó Cordero.

Organizaciones de base comunitaria que trabajaron los últimos diez meses y medio para conectar a los vecindarios de la Gran Manzana, coinciden en que el Censo 2020 llegó a su fin con muchas complicaciones, pero no es la última oportunidad para que los inmigrantes y la comunidad latina de Nueva York sean escuchados.

“Aún tenemos la oportunidad de definir el futuro de este país y es votando este noviembre. Pronto lanzaremos la Campaña ‘My Vote Our Vote’ para garantizar que todas las voces sean escuchadas independientemente de su estatus migratorio”, anunció Jesica Mata de la organización La Colmena.

