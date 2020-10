NYPD y FBI arrestan a dos pandilleros “Bloods” vinculados con Cardi B

Dos miembros de la violenta pandilla neoyorquina “Bloods” vinculados a la estrella del hip-hop Cardi B (Belcalis Marlenis Almánzar) fueron detenidos en los últimos días por el FBI y NYPD.

Robert Baley (43), alias “Dead Eye”, fue arrestado el jueves en Scranton (Pensilvania); y Augustus Ingram (49), apodado “Elevator”, fue detenido el miércoles en NYC, según la policía federal y local.

Los dos hombres fueron arrestados en relación con la pandilla “59 Brims”, una violenta banda de narcotraficantes que ha existido durante al menos una década como rama de “Bloods”, reportó New York Post.

Baley e Ingram enfrentan cargos federales de conspiración para vender drogas y cometer crimen organizado, así como un cargo por armas, según la acusación revelada el viernes.

Miembros de la pandilla “promovieron y celebraron, en la música y en las redes sociales” sus hazañas criminales y amenazaron a los testigos con violencia, indicó la acusación.

Los cargos se hicieron públicos como parte de una acusación formal relacionada con un derribo radical del liderazgo de “59 Brims”.

A principios de este año, los federales acusaron a Willie Evans y Yonette Respass, el presunto padrino y madrina de esa pandilla. Respass (29) es conocida como amiga cercana de Cardi B, quien la ha apoyado a través de fotos y publicaciones.

La pandilla había estado dirigiendo una empresa criminal desde 2011 que promocionaba drogas, incluyendo crack, heroína y fentanilo, y estaba relacionada con fraude bancario y electrónico, así como con asesinato, según la acusación. Otro sospechoso, Quaveon Ross (23), apodado “Bullet”, sigue prófugo, dijeron las autoridades.

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, elogió el trabajo de sus agentes en un comunicado y dijo: “La violencia alimentada por pandillas que se detalla en estos documentos judiciales nunca puede ser aceptada”.

Peter Fitzhugh, agente especial de Seguridad Nacional (HSI), agregó: “Los gángsteres que sacamos de la calle son responsables de numerosos asesinatos, distribución de drogas letales y violencia sin sentido en nuestras comunidades”.

NYPD and FBI arrests two alleged members of the "59 Brims" street gang on racketeering, drug distribution and weapons charges. https://t.co/0oBc3Xv1FW

— The Tornado News (@TheTornadoNews) October 17, 2020