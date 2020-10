El hombre por el que pelearon Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ahora quiere ser cantante

Ellas ya no se hablan y él ahora es famoso

Luego de que Christian Estrada causó revuelo por la relación que sostuvo con Frida Sofía hace tiempo, ahora se ha coronado como uno de los galanes más sonados de las redes sociales, pues su participación en Guerreros 2020 causó furor y más porque se enamoró de Ferka. En exclusiva para Grupo Cantón, el ex de la hija de Alejandra Guzmán confesó que ahora se está preparando para actuar y para sacar un disco.

“Guerreros 2020 fue una experiencia inolvidable, la productora Magda Rodríguez me llamó para entrarle al reality, no la pensé dos veces y que me vengo para México. Yo no hice casting, pero demostré que sí podía competir, hasta salí con apodo, como soy de Sinaloa me apodaron El Sina… Y también con novia, Ferka”.

El joven confesó que se sigue preparando. “Claro que me gustaría entrar a una gran producción, en eso estoy, con la actuación, de hecho me gustaría hacerla de villano. Me queda claro que el reality me hizo más popular”.

El modelo aseguró que le inventan chismes. “La gente descubrió quien es realmente Christian, les mostré que soy un deportista y que de todo lo mal que hablaron de mi eran puras difamaciones sin fundamento…”, dijo el sinaloense.

