Una más del 2020: Petrolero venezolano podría causar un desastre ambiental histórico

Las autoridades de Trinidad y Tobago siguen de cerca el posible derrame desde un buque de almacenamiento de crudo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa varado en el golfo de Paria, frontera entre ese país y el estado venezolano de Sucre, lo que podría causar un desastre medioambiental histórico.

El Ejecutivo trinitario sigue este lunes con especial atención cómo evoluciona la situación del Nabarima, una unidad flotante de almacenamiento de crudo, que según medios regionales contiene más de un millón de barriles de petróleo y se inclina con el riesgo de zozobrar en el citado paraje.

La situación que sufre el buque Nabarima no es nueva, pero el riesgo de que de forma inminente el buque pudiera zozobrar ha hecho levantar todas las alarmas, ya que fotos recientes de la embarcación muestran cómo, día a día, va sumergiéndose un poco más.

Footage of the FSO Nabarima taken yesterday by FFOS. The Venezuelan ambassador to Trinidad says the vessel is stable. It’s still tilting at a dangerous angle #Venezuela pic.twitter.com/frgQGjAe4x

— CNW (@ConflictsW) October 17, 2020