Biden y Trump debatirán con micrófonos controlados para evitar interrupciones

Para evitar que el mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se interrumpan o al menos que si lo hacen el público no los oiga hablar al mismo tiempo, la Comisión de Debates Presidenciales (CPD) ha decidido silenciar los micrófonos en el debate final de este jueves 22 en Nashville (Tennessee).

El bloqueo de sonido se dará durante los dos minutos en los que el otro candidato está exponiendo sus ideas, en cada uno de los seis temas que se debatirán durante una hora y media.

Los micrófonos estarán abiertos para ambas candidatos durante la “discusión abierta”, informó la Comisión. Además, la moderadora, Kristen Welker de NBC News, tendrá que compensar al otro candidato todo el tiempo que le quiten las interrupciones.

El cambio de reglas sigue al primer debate que se convirtió en una pelea de gritos frecuentemente interrumpida, recordó New York Post.

En ese primer debate, celebrado en Cleveland, Trump interrumpió 145 veces a Biden o al moderador de Fox News Chris Wallace, según un análisis. Biden, por su parte, interrumpió en un total de 67 ocasiones.

“El presidente Trump está comprometido a debatir sobre Joe Biden independientemente de los cambios de última hora en las reglas de la comisión parcial en su último intento de proporcionar ventaja a su candidato favorito”, se quejó ayer el director de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado.

El segundo debate, convocado para el 15 de octubre en Miami, fue cancelado porque Trump se declaró contagiado de coronavirus a principios de mes, pero aún así se negó a que fuese virtual.

“No perderé mi tiempo”, dijo Trump en respuesta al anuncio de la Comisión de que los candidatos estarían en lugares remotos para el segundo debate. “No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual”, afirmó en Fox Business. “De eso no se trata el debate. Te sientas detrás de una computadora y lo haces… y luego te cortan cuando quieren”, continuó.

NEW: Kristen Welker, moderator of the Oct. 22 presidential debate at @BelmontUniv, has selected topics: Fighting COVID-19, American Families, Race in America, Climate Change, National Security, Leadership #Debates2020 https://t.co/kFWvRzIljv

— CPD (@debates) October 16, 2020