Bill Gates publicará libro sobre el cambio climático

Bill Gates sacará un nuevo libro próximamente, el cual será el tercero que publica. En 1995, ya había lanzado uno, titulado ‘The Road Ahead’, y el segundo, titulado ‘Business @ the Speed of Thought’, lo publicó en 1999. En este tercero que está a punto de salir, abordará uno de los temas que más apasiona a Gates: el cambio climático, según se informó en CNet.

Es por eso que el libro llevará el nombre de ‘How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need’ (Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que tenemos y los avances que necesitamos).

I’ve been working for some time on a book about what we need to do over the next decade to avoid a climate disaster. I’m excited that it will be published on February 16. https://t.co/M9QYX93fd5

— Bill Gates (@BillGates) October 19, 2020