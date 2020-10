Hoy es la fecha que Pelosi impuso para nuevo plan de estímulo que incluye los $1,200

Este martes se cumplen las 48 horas que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), dio al Gobierno del presidente Donald Trump para tomar una decisión sobre el nuevo paquete de estímulo contra coronavirus.

Ayer la demócrata se reunió con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que les permitió avanzar, pero el diálogo continuará este martes vía telefónica, como han sido los últimos encuentros.

“La presidenta sigue confiando en que, al final del día martes, tengamos claridad sobre si podremos aprobar un proyecto de ley antes de las elecciones”, adelantó Drew Hammill, vocero de Pelosi.

The Speaker and Secretary Mnuchin spoke at 3:00 p.m. today for approximately 53 minutes. In this call, they continued to narrow their differences. The Speaker has tasked committee chairs to reconcile differences with their GOP counterparts on key areas. (1/2)

