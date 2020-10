Las próximas 48 horas son clave para ayuda económica de $1,200

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), continúa negociaciones con el Gobierno del presidente Donald Trump sobre el nuevo paquete de estímulo económico contra el coronavirus, pero ha puesto un límite: 48 horas.

El portavoz de la demócrata, Drew Hammill, señaló que las diferencias deberían resolverse en ese periodo, esto luego de un diálogo vía telefónica el sábado en la noche con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Hammill adelantó que entre Pelosi y Mnuchin hubo avances sobre las condiciones del nuevo paquete, pero la demócrata insiste en la necesidad de un plan nacional de pruebas y rastreo de COVID-19, que ayude a reducir el “impacto desproporcionado en comunidades de color”, incluidos latinos y negros.

“Sigue habiendo una serie de diferencias adicionales a medida que avanzamos en disposición… que deben abordarse de manera integral en las próximas 48 horas”, indicó Hammill. “La Casa Blanca debe tomar decisiones para demostrar que la Administración se toma en serio el logro de un acuerdo bipartidista que proporcione ayuda a los estadounidenses con las mayores necesidades durante la pandemia”.

… address the virus’ disproportionate impact on communities of color. There remains an array of additional differences as we go provision by provision that must be addressed in a comprehensive manner in the next 48 hours. Decisions must be made by the White House… (2/3)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 18, 2020