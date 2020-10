24 años de cárcel para hispano por matar a famoso pizzero durante robo en Nueva York; mafia descartada

Andrés Fernández fue condenado el lunes a un mínimo de 24 años de cárcel por disparar fatalmente al dueño de la legendaria pizzería de Brooklyn “L&B Spumoni Gardens” durante un robo, dijeron las autoridades.

El acusado de 45 años había sido declarado culpable en la Corte Suprema de Brooklyn en diciembre pasado, por homicidio y porte ilegal de armas en la muerte de Louis Barbati (61), baleado fuera de su casa en 12th Av, Dyker Heights, en junio de 2016.

El local “L&B Spumoni Gardens” suma más de 80 años de historia, fundado en 1939 por el abuelo de la víctima, Ludovico Barbati, en 2725 86th St, Brooklyn.

“Este acusado ahora enfrenta las graves consecuencias del descarado asesinato en emboscada de un inocente y amado dueño de un negocio local justo afuera de su casa”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado anunciando la sentencia.

Los federales inicialmente investigaron la muerte de Barbati como relacionada con la mafia debido a una viejo caso de robo de la famosa receta de salsa de la pizzería, pero el caso finalmente fue un crimen fallido de hurto de dinero, recordó New York Post.

Barbati fue baleado aproximadamente una hora después de salir de su pizzería mientras llevaba más de $15 mil dólares en efectivo en una bolsa de plástico, dijeron las autoridades.

Fernández, que estaba en el negocio antes del tiroteo, fue visto en imágenes de vigilancia huyendo de la escena del crimen en un auto Acura blanco sin tomar el botín, según los fiscales.

#New_York In Fatal Shooting of a Pizza Man, New Brooklyn Gets a Glimpse of the Old https://t.co/1uleUPcRyl pic.twitter.com/mDr4DX62xq

— News Now Dallas (@NewsNow_Dallas) July 5, 2016