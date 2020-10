Atacan a Chris Pratt por conservador y religioso; los “Avengers” salen en su defensa

El actor Chris Pratt se convirtió hace unos días, muy a su pesar, en tendencia tuitera después de que ciertos internautas criticaran abiertamente el papel que juega en la saga de acción ‘Los Avengers’ y, en general, en todo el universo cinematográfico de la factoría Marvel. Algunos usuarios, unos más conocidos que otros, abogaron incluso por su despido como miembro de pleno derecho de este particular equipo de superhéroes.

La polémica, iniciada por la cineasta Amy Berg, ha llegado ahora a oídos de algunos de los compañeros de rodaje más notorios del marido de Katherine Schwarzenegger, quienes no han tardado en salir a la palestra para arremeter contra los detractores -especialmente contra aquellos que le han definido como el “peor Chris” de Hollywood– y alabar a su buen amigo tanto por su calidad interpretativa como por su bondadoso espíritu.

“Vaya mundo, aquellos que parecen no tener pecado alguno están lanzando piedras a mi hermano Chris Pratt. Un verdadero ‘cristiano’ [‘Christian’ en inglés, palabra que se asemeja al nombre del actor] que no ha demostrado otra cosa que gratitud y positividad. Y además ahora forma parte de una familia política [los Schwarzenegger y los Shriver] que ha usado su plataforma para el discurso cívico y para insistir en la importancia del servicio al más alto nivel”, ha escrito Robert Downey Junior en la red social.

Where was this energy when Brie Larson was massively harassed for months just for advocating for diversity in the industry? And they all knew about it. Suddenly Chris Pratt gets some criticism and they all come to his defense? The bar is hell. pic.twitter.com/4mmlfxFkig

