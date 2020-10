Honor a quien honor merece: LeBron James se rinde ante Víctor González de los Dodgers

Durante el primer juego de la Serie Mundial entre Dodgers y Rays, Víctor González ayudó a la novena de Los Ángeles a llevarse el Clásico de Otoño por 8-3 y lo hizo con una jugada destacada que llamó la atención de la figura de otro equipo de Los Ángeles: LeBron James.

González entró al juego como relevista y con ello hizo historia al convertirse en el pelotero mexicano número 17 en participar en una Serie Mundial. Ya en el campo recibió dos imparables, pero después logró una atrapada impresionante en el montículo y después lanzó la pelota a la intermedia para lograr el doble out, que celebró The King.

What a way to get out of an inning!

Victor González catches a 105.6 MPH hit to turn the double play! pic.twitter.com/2h25YnuBFs

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 21, 2020