Meghan Markle y Harry abandonaron la realeza y ahora son padres entregados

Los duques de Sussex han vuelto a protagonizar una interesante aparición mediática desde su flamante casa de Santa Bárbara, a las afueras de Los Ángeles, y en este caso gracias a las charlas virtuales que ha organizado la revista Time para dar continuidad a su especial sobre las 100 figuras públicas más influyentes del momento.

En la charla que ambos han mantenido con la publicación, el príncipe Enrique y Meghan Markle se han centrado en su papel de padres y en los retos que se desprenden de la crianza compartida de un niño tan risueño y activo como el pequeño Archie, de 17 meses. En ese sentido, y como ya reveló la propia exactriz hace unas semanas, el confinamiento doméstico derivado de la pandemia del coronavirus les está ayudando a pasar “tiempo de calidad” con su retoño.

