Trump vs Biden: un debate presidencial más ordenado permitió seguir las ideas

El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden se enfrentaron en persona en Tennessee por última vez el jueves por la noche, antes de las elecciones de noviembre.

Trump ingresa al debate con la necesidad de una reorganización importante que cambie su campaña, ya que sigue rezagado detrás de Biden, tanto en las encuestas nacionales como en los estados clave que determinarán si tiene un camino hacia la victoria en el Colegio Electoral o no.

El debate presidencial en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, comenzó con el tema de la pandemia de coronavirus, que se ha convertido en un tema fundamental de las elecciones de 2020.

Biden comenzó su intervención refiriéndose a las muertes causadas por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y dijo: “Si no escuchan nada más que yo diga esta noche, escuchen esto: cualquiera que sea responsable de no tomar el control, de hecho… diciendo no asumo ninguna responsabilidad, cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debe permanecer como presidente de los Estados Unidos de América”, refiriéndose a lo que Trump le dijo a los periodistas que no se responsabiliza por el virus.

Biden dijo que su enfoque con la pandemia estará en presionar a las personas para que usen máscaras y en lograr que se hagan pruebas más rápidas para detectar el virus. También advirtió que lo peor del virus podría estar por llegar, diciendo que el país está a punto de “entrar en un invierno oscuro”.

"Anyone responsible for that many deaths shouldn’t remain president" pic.twitter.com/5X0utYhb5M

La primera respuesta del presidente Trump, que estaba destinada a indicar cómo lideraría durante la próxima etapa del coronavirus, se basó en una vacuna y en prometer que el covid-19 desaparecerá.

“Se irá y, como digo, estamos doblando la curva, estamos doblando la esquina. Se va”, dijo Trump y citó su decisión de cerrar viajes a China, aunque miles de personas estuvieron exentas y continuaron llegando a EE.UU.

Trump se refirió a una vacuna, que afirmó llegaría “en unas semanas”. No hay indicios de que sea posible, porque los ensayos de vacunas aún están en curso y la Administración de Alimentos y Medicamentos ha impuesto reglas que requieren meses de datos para el uso de emergencia de una nueva vacuna.

Joe Biden criticó duramente la respuesta del presidente Donald Trump al estado de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

“[Trump] dice, estamos aprendiendo a vivir con eso. La gente está aprendiendo a morir con eso”, dijo.

Esto se produjo después de que el presidente Trump afirmó que no dice que la pandemia terminará pronto, pero que los estadounidenses “están aprendiendo a vivir con ella. No tenemos otra opción”.

El debate pasó al tema de la seguridad nacional y se preguntó a los candidatos sobre sus posturas sobre la relación de Estados Unidos con China, Irán y Corea del Norte.

Joe Biden, dijo que si gana las elecciones, Irán, Rusia y China “pagarán el precio” de haber interferido en los comicios presidenciales de noviembre.

Biden, comparó el acercamiento de Trump al líder norcoreano, Kim Jong-un, con los intentos de apaciguar a la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. “Teníamos una buena relación con (Adolf) Hitler antes de que invadiera el resto de Europa”, dijo Biden.

Trump on relationship with Kim Jong-un: "Having a good relationship with leaders of other countries is a good thing."

Biden: "That's like saying we had a good relationship with Hitler before he in fact invaded Europe." pic.twitter.com/dSMi48WIgI

— Axios (@axios) October 23, 2020