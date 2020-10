No quiere perder más dinero: Southwest Airlines dejará de bloquear los asientos centrales de los aviones desde el 1 de diciembre

Con la reanudación de los viajes y las aerolíneas con problemas financieros, Southwest Airlines abandonó esta semana su política de mantener abiertos los asientos del medio durante la pandemia de coronavirus.

La aerolínea limitó desde mayo el número de pasajeros por vuelo al 66 por ciento de su capacidad, pero ahora está vendiendo todos los asientos disponibles en cada vuelo para viajar a partir del 1 de diciembre. Este cambio en la política fue realizado por aerolíneas como United y American.

La industria aérea ha insistido en que volar es una de las actividades más seguras debido a los filtros de aire de grado hospitalario con que cuentan las aerolíneas y a la implementación del uso de mascarillas y medidas de sanitización. Además un estudio del Departamento de Defensa de EE.UU. divulgado esta semana, asegura que se debe volar por 54 horas junto a enfermo de COVID-19 para contagiarse.

Ante la noticia de Southwest, la reacción de los clientes inundó las redes sociales criticando la decisión de la compañía de poner los beneficios económicos por encima de la salud de los pasajeros. Algunos han comentado que no volverán a viajar por Southwest mientras otros entienden que se trata de una decisión empresarial.

“Tengo una reservación para mediados de diciembre que ahora voy a cancelar. Prefiero una aerolínea que valore la vida por encima de las ganancias”, publicó un usuario de Twitter de Delaware.

