Nueva York “fue vibrante, está muriendo, todos se van”: Trump al debatir con Biden

Sin sorpresas, Nueva York estuvo en la palestra cuando el mandatario Donald Trump volvió a llamarla “una ciudad fantasma”, en el debate celebrado anoche en Belmont University (Nashville, Tennessee).

Trump usó la misma expresión del primer debate, en un intento de vincular al ex vicepresidente y candidato Joe Biden con la respuesta de líderes regionales de su partido al coronavirus y los estallidos sociales.

“Sus gobernadores Demócratas, (Andrew) Cuomo en Nueva York, miren lo que está pasando en California, miren Pensilvania, Carolina del Norte, Demócratas, Demócratas todos, están (económicamente) cerrados con tanta fuerza y ​​están muriendo. Están muriendo. Y (Biden) apoya a toda esta gente. De lo único que habla es de cierres. No, no vamos a cerrar. Y tenemos que abrir nuestras escuelas (…) Si vas y miras lo que le sucedió a Nueva York, es una ciudad fantasma. Es una ciudad fantasma. Y cuando se habla de (barreras de) plexiglás, estos son restaurantes que se estaban muriendo. Son negocios sin dinero. Poner plexiglás es increíblemente caro y no es la respuesta. Quiero decir, te vas a sentar allí en un cubículo envuelto en plástico. Estos son negocios que están muriendo, Joe. No puedes hacerle eso a la gente. Simplemente no puedes. Echa un vistazo a Nueva York y lo que le sucedió a mi maravillosa ciudad. Durante tantos años, me encantó. Fue vibrante. Está muriendo. Todos se van de Nueva York”.

En su respuesta, Biden optó por alabar los avances regionales para controlar la enfermedad. “Echa un vistazo a lo que ha hecho Nueva York en términos de reducir la curva, en términos de la cantidad de personas que mueren. Y no miro esto en términos de la forma como tú lo haces, estados azules (Demócratas) y estados rojos (Republicanos). Son todos Estados Unidos. Y mira los estados que están teniendo un aumento en el coronavirus. Son los estados rojos, son los estados del Medio Oeste, son los estados del Alto Medio Oeste. Ahí es donde el pico está ocurriendo de manera significativa. Pero todos son estadounidenses”.

“Nueva York ha perdido a más de 40 mil personas, 11 mil personas en hogares de ancianos”, replicó Trump, exagerando las cifras oficiales que suman 33,536 muertos por coronavirus en Nueva York y el escándalo de la supuesta negligencia de Cuomo en los ancianatos durante la pandemia.

Más tarde, Biden se refirió de nuevo a Nueva York, de manera tangencial, al recordar el infame episodio de condena errada conocido como “Central Park Five”, en el que Trump pidió pena de muerte para cinco adolescente negros –incluyendo un hispano- que terminaron siendo inocentes, en la violación brutal de una mujer en 1989, en el parque más famoso de la ciudad.

La transcripción completa del debate está disponible aquí, en inglés.

