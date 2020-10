¿Cuántos neoyorquinos aún piensan mudarse de la ciudad en crisis? Sondeo revela 71% apoyo a Cuomo y 49% al alcalde

Tras la huida masiva que han causado el coronavirus, los altos impuestos, la delincuencia y el desempleo, ¿cuántos neoyorquinos apuestan a quedarse en la ciudad?

En el primer debate el 29 de septiembre, Donald Trump llamó a NYC una “ciudad fantasma” y puso en duda que se recuperara. Las últimas cifras del Departamento de Trabajo del estado indican que el desempleo ha bajado a 14% (estuvo en 20% en junio), pero se mantiene muy encima del promedio nacional.

Al mismo tiempo 87% de los restaurantes y bares de NYC estaban atrasados en el alquiler hasta el mes pasado.

Según una nueva encuesta de Spectrum News-IPSOS realizada del 7 al 19 de octubre a 1,451 adultos, la mayoría de los neoyorquinos (64%) se ven viviendo en el futuro en la ciudad, pero el 24% no. Y 13% dijo que no sabía.

Algunos de los resultados del sondeo son:

Es indudable que NYC ha enfrentado un deterioro en la calidad de vida que ya venía estimulando el exilio desde al menos 2018, pero que se ha acentuado con el coronavirus (NYC sigue siendo la ciudad con más muertes: casi 20 mil confirmadas y 4 mil más probables), los saqueos y tiroteos en 2020.

Mientras, los políticos Demócratas que son mayoría casi absoluta en el estado y la ciudad ni siquiera logran ponerse de acuerdo en las soluciones, con el gobernador Cuomo y el alcalde De Blasio en constantes tensiones y contradicciones, y además peleando con el gobierno federal del Republicano neoyorquino Trump.

La recesión de Nueva York tiene profundas implicaciones en la economía nacional y mundial. En septiembre, influyentes grupos empresariales regionales enviaron una carta a Trump pidiendo que respalde fondos para las agencias de tránsito y los presupuestos de la ciudad y el estado, como parte de las conversaciones sobre el próximo paquete por ayuda al coronavirus, alegando que es necesario no limitar “la recuperación económica nacional”.

La encuesta en detalle puede consultarse aquí.

Exclusive Spectrum News/Ipsos poll:

In the city, 71% of residents approve of Gov. Cuomo’s handling of his job as governor versus 21% who disapprove.

49% approve of Mayor de Blasio while 43% disapprove. #NY1Politics https://t.co/YUaWYot8PU pic.twitter.com/uew6Tf0jtw

— Spectrum News NY1 (@NY1) October 22, 2020