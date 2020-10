Edgar Berlanga, el noqueador más rápido del mundo, volverá al ring el 12 de diciembre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El puertorriqueño Edgar Berlanga se encuentra tomando una merecidas vacaciones en Miami, desde donde anunció que buscará incrementar su impresionante racha de nocauts el próximo 12 de diciembre, cuando subirá nuevamente al ring.

Tras derrotar a Lanell Belows el pasado 17 de octubre a los 89 segundos de iniciar la pelea, el pugilista viajó a la ciudad estadounidense para descansar un poco, pero en unos días volverá al gimnasio de cara a su próximo compromiso, que será antes de que termine el año.

“De momento estoy tomando un merecido descanso, muy contento por mi última actuación. Estaré una semana más disfrutando aquí en Miami y luego volveré al gimnasio ya que estaré de regreso en el ring el 12 de diciembre“, reveló en entrevista para el diario El Vocero de Puerto Rico.

Aunque aún no se confirma el nombre de su rival, el boricua ya está pensando en ampliar su récord de nocauts consecutivos en el primer round (15), algo que ha llamado la atención de expertos de todo el mundo, incluyendo a los exboxeadores Mike Tyson y su paisano Félix “Tito” Trinidad.

“Me encanta que hablen de mí, especialmente de personas como Mike Tyson, que sé que ha hablado de mí. Mi luchador favorito es Félix ‘Tito’ Trinidad. Fue precisamente él quien me llamó antes de mi última pelea. Me motivó y me dijo que sería el próximo gran campeón de Puerto Rico y me instó a escuchar a mi esquina y a mi entrenador. Sé que vendrá algo de fama, pero estoy tranquilo y sigo siendo humilde, agradecido y con los pies en la tierra”, sentenció.