“No se me pasó por la cabeza dimitir por él”: Josep María Bartomeu habló por primera vez del caso Messi

Unas horas antes de dimitir, Josep María Bartomeu habló por primera vez sobre el caso Messi y reveló que nunca pensó en dejarlo ir, ni tampoco en renunciar al club por esta situación.

“La prioridad siempre fue que Messi estuviera en el nuevo proyecto del club y a partir de aquí decidí trabajar por ello y tomar una decisión aceptando el desgaste que ello nos podía producir”, mencionó en rueda de prensa Bartomeu, cuando aún era presidente del Barcelona.

Asimismo, explicó por qué no era válido el argumento de Messi para salir y aseguró que lo mejor para el equipo era mantenerlo.

“Existía una cláusula en su contrato que acababa el 10 de junio y a partir de aquí, Messi seguía siendo jugador del Barcelona. No hay más. Se me acusó de estar forzando su adiós para salvar las cuentas. Pues, no. Nosotros pusimos al club por delante de todo, aceptando ese desgaste, no afrontando una discusión pública y defendiendo al Barcelona por delante, porque no queríamos tampoco reforzar a un rival directo“, mencionó.

🗯️ "Nunca se me pasó por la cabeza dimitir. El proyecto es muy interesante, con jóvenes y veteranos, como Messi. Y creo que con él vamos a ganar algún título esta temporada", afirma Bartomeu https://t.co/p7ZTiR6h3S — MARCA (@marca) October 26, 2020

Finalmente, reveló que nunca pensó en renunciar como presidente del equipo debido al alboroto que se armó en torno a la posible salida del delantero.

“No se me pasó por la cabeza dimitir por el caso Messi. Tenerlo y que se retire aquí es la mejor opción para todos. El proyecto es muy interesante con jóvenes y veteranos, como él. Y creo que vamos a ganar algún título esta temporada“, sentenció.