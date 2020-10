Exfuncionario de Seguridad Nacional es autor del texto sobre “resistencia” contra Trump dentro de su gobierno

Su nombre es Miles Taylor y fue jefe de Gabinete de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Saltó a la fama siendo anónimo, debido a un explosivo texto en contra del presidente Donald Trump y los peligros para la democracia de los Estados Unidos de sus políticas.

Taylor fue quien escribió un artículo de opinión “Soy parte de la resistencia dentro de la Administración Trump” (“I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration”) en The New York Times en 2018 y luego un libro. Reveló su identidad en CNN y a través de un texto publicado en su blog en Medium.

“Se ha hablado mucho del hecho de que estos escritos se publicaron de forma anónima. La decisión no fue fácil, luché con ella y entiendo por qué algunas personas consideran cuestionable señalar acusaciones tan graves contra un presidente en ejercicio bajo la cubierta del anonimato, pero mi razonamiento fue sencillo y lo mantengo“, escribió Taylor en su blog.

El exfuncionario se integró como colaborador de CNN en septiembre de 2020, pero en 2018 desató la furia del presidente Trump, quien ordenó al exfiscal general Jeff Session a investigar.

No surgió nada, no al menos públicamente. En 2019, Taylor publicó un libro titulado Una advertencia con detalles de la forma de operar del presidente Trump, incluso que decenas de funcionarios estaban listos para renunciar en caso necesario.

“Donald Trump es un hombre sin carácter”, escribió Taylor en Twitter. “Es momento para que todos salgan de las sombras”.

Donald Trump is a man without character. It’s why I wrote “A Warning”…and it’s why me & my colleagues have spoken out against him (in our own names) for months. It’s time for everyone to step out of the shadows. My statement: https://t.co/yuhTgZ4bkq

