Novio arrestado por cadáver de mujer embarazada hallado en pijama en calle de Queens

Goey Charles fue acusado de matar a su novia embarazada Vanessa Pierre y arrojar su cuerpo en una calle de Queens (NYC).

Pierre (29) fue descubierta acostada en pijama boca abajo, en el costado de Horace Harding Parkway, cerca de Bell Boulevard en Bayside, alrededor de las 6 a.m. del viernes, informó NYPD. Tenía moretones alrededor del cuello por posible estrangulamiento y fue declarada muerta en el lugar, pero el médico forense no ha determinado la causa del deceso.

NYPD divulgó un video de vigilancia que muestra al sospechoso arrastrando a Pierre desde su vehículo Dodge Challenger blanco hasta la acera.

Charles (29), residente de Uniondale (Long Island), fue arrestado el lunes y acusado de homicidio. El sospechoso era el novio de Pierre y la pareja había estado saliendo durante aproximadamente un año.

La madre de la víctima dijo que Charles había estado en la casa de la familia la noche antes, informó Daily News.

En un detalle escalofriante, los fiscales de Queens dijeron que Pierre todavía se movía en el asiento trasero del auto -que estaba registrado a nombre de la ella-, pero se lo vio inmóvil después, reseñó New York Post.

Un transeúnte informó haber encontrado el cuerpo de Pierre el viernes alrededor de las 6 a.m. y notificó a la policía, detalló la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens en un comunicado.

Goey “Joey” Charles, 29, of L.I., was arrested for allegedly strangling his pregnant girlfriend, 29, of one year and dumping her body near a Queens expressway.

The suspect’s shocked mother said the victim stayed over at the family’s house the night beforehttps://t.co/lvCmzbWIOm

