Psicóloga mató a sus niñas gemelas y luego se suicidó en disputa por custodia

Michele Boudreau Deegan, psicóloga en el estado Washington, le disparó a sus hijas gemelas de 7 años mientras dormían y luego se suicidó, en medio de una disputa por la custodia de las niñas.

Los agentes respondieron a la casa en Sudden Valley alrededor de la 1:15 p.m. el sábado, después de que un compañero de habitación en la residencia informó haber encontrado muertas a la madre y sus dos hijas, según la Oficina del Alguacil del condado Whatcom.

Los investigadores determinaron que la disputa por la custodia fue el “motivo principal” detrás del asesinato-suicidio, que ocurrió en algún momento del viernes por la noche. No ha trascendido información sobre el padre de las niñas ni el estado civil de la doctora Deegan.

“Realmente en este momento, estoy en estado de shock, no puedo creer que esto haya pasado”, dijo un vecino a la estación de televisión local KIRO 7.

En su portal, Deegan escribió que su “objetivo es enseñar a los clientes nuevas formas de percibir su problema, comportamientos de afrontamiento saludables para responder a su problema y actitudes saludables y habilidades de comunicación para trabajar con sus familias, socios o entorno de trabajo para que puedan hacer cambios en su propia vida”.

Bajo el título “La vida puede ser mejor”, escribió que “hay muchos terapeutas excelentes en nuestra comunidad y me siento honrada de poder estar entre ellos como defensora de la libertad, la esperanza, la curación, la aceptación y el amor”.

Antes de matar a sus gemelas, Deegan compartió un artículo del portal ScaryMommy.com titulado “Los padres narcisistas son literalmente incapaces de amar a sus hijos”, en su página profesional en Facebook.

