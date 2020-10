Secretario del Tesoro tilda carta de Pelosi con reclamos sobre paquete de estímulo de movida política

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, le salió al paso a la portavoz de mayoría en la Cámara de Representante, Nancy Pelosi, y tildó de movida política la carta en la que pide respuestas de la Casa Blanca para salir del tranque en las negociaciones por un nuevo paquete económico que incluya cheques para individuos y familias.

Pelosi indicó a medios que ayer temprano le envío una misiva al principal negociador de la Administración Trump para tratar de agilizar el proceso antes de las elecciones.

En el escrito, la legisladora le exige una respuesta rápida a Mnuchin y a su grupo en temas clave en los que no se ha llegado a un acuerdo. Luego del emplazamiento, el portavoz de la Casa Blanca acusó a Pelosi de imponer su criterio en la discusión y dijo que se enteró por los medios de prensa de la carta.

“Yo me levanté esta mañana y leí la carta de @SpeakerPelosi en la prensa”, compartió Mnuchin en Twitter. “¡Adjunta está mi respuesta. Su acercamiento de todo o nada está dañando a los estadounidenses trabajadores que necesitan ayuda AHORA!”.

I woke up this morning and read @SpeakerPelosi’s letter to me in the press. Enclosed is my response. Her ALL OR NONE approach is hurting hard-working Americans who need help NOW! pic.twitter.com/tarhPwYmkv

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) October 29, 2020