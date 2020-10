Pelosi y la Casa Blanca se acusan mutuamente por falta de acuerdo para plan de estímulo

Tanto la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como los portavoces de la Casa Blanca se reparten culpas por el estancando proceso de negociaciones para lograr un acuerdo que permita la distribución de nueva ayuda económica a los millones de estadounidenses afectados por la pandemia de coronavirus.

En las últimas horas, ninguna de las partes en el proceso de negociación por un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques se ha expresado sobre avances.

Esto, a pesar de que el jueves tanto Pelosi como representantes de la Administración de Donald Trump se manifestaron optimistas con el curso de los intercambios.

Más bien y a juzgar por las más recientes declaraciones de los funcionarios, cada uno hala para su lado y le achaca la responsabilidad al otro.

Pelosi dijo en una entrevista este viernes con MSNBC resposabilizó directamente al presidente del nuevo tranque entre republicanos y demócratas.

“Nosotros podemos hacer eso antes de las elecciones si el presidente quiere”, dijo la demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes.

Until the GOP can agree that science and governance are the key to crushing the virus, the pandemic will continue to destroy the lives and livelihoods of the American people. #MSNBCLive pic.twitter.com/YCz4jqL0aP

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 23, 2020