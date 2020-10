Una latina trabaja 22 meses para ganar lo que un blanco en 12

El jueves 29 fue el día en el que el salario que ganan las latinas se iguala al que ganan los hombres no latinos el año anterior. Es decir, que a estas mujeres les toma 21 meses y 29 días, prácticamente 22 meses, ganar lo que a un blanco en 12.

Las mujeres ganan tradicionalmente menos que los hombres. Los latinos ganan menos que los blancos. Y eso hace que las mujeres de esta etnia sean las últimas de la fila a la hora de ver los progresos en la igualdad y oportunidad laboral cuando hace más de 50 años que se aprobó la ley de Igualdad de Salarios (1963).

En general, las mujeres ganan unos 88 centavos por cada dólar que gana un hombre, en el caso de las latinas esta diferencia se amplía porque se embolsan 55 centavos por cada dólar. Las latinas tienen que trabajar más y eso perjudica no solo a ellas sino a sus familias y las comunidades en las que viven.

Today marks #LatinaEqualPayDay or the day that Latina's finally earn what white men earned at the end of 2019. #COVID19 has made this gap even worse. During the first months of the pandemic, nearly 30% of Latinas lost their jobs.

Latinas deserve equal pay & #COVID19 relief. pic.twitter.com/9KacqCEIOt

