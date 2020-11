Neoyorquinos también votarán por senadores y asambleístas estatales y se anticipa sangre nueva

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los ojos a nivel nacional están puestos en las elecciones generales de este 3 de noviembre, pero más allá de elegir al próximo Presidente y a los congresistas federales, en el estado de Nueva York y en la Gran Manzana también están en juego varias curules que definirán el rumbo político de los próximos años.

Los más de 4,600,000 votantes activos registrados que hay en los cinco condados se sumarán a sus pares en todo el Estado, para escoger a los 150 puestos de la Asamblea y las 63 sillas del Senado en Albany, cuya gran mayoría de actuales ocupantes están buscando su reelección. Pero además, hay algunos que están compitiendo sin contendor y hay más de una veintena de contiendas abiertas, debido a que los titulares optaron por decirle adiós al organismo legislativo.

La salida de 12 figuras del Senado (lo que equivale al 19%), 10 de ellos republicanos, como Kenneth LaValle, del Distrito 1, John J. Flanagan, del Distrito 2, Betty Little, del Distrito 45 y George Amedore, del Distrito 46, entre otros, traerá nuevos rostros y de paso tiene a los demócratas de la Cámara Alta con la esperanza de aumentar su mayoría en ese organismo, hecho que les facilitaría todavía más aprobar varios de los proyectos que promuevan.

En la Asamblea se anticipa también el arribo de sangre nueva a ese organismo, con incluso figuras latinas como Jessica González-Rojas, hija de inmigrantes, quien espera hacer historia en el Distrito 34 de Queens, y Amanda Séptimo, de origen dominicano, quien compite por la silla del Distrito 84 de El Bronx.

“Yo me siento muy confiada de la labor que he hecho hasta ahora, dándome a conocer con los votantes, pero no doy nada por sentado hasta que salgan los resultados de las elecciones, pero siento que estamos a poco de hacer historia en mi distrito, donde el 80% son personas de color y por primera vez tendríamos no solo una mujer, sino una latina”, dijo la candidata a la Asamblea. “Siento que estas elecciones mostrarán más el poder que como comunidad y como hispanos podemos tener para luchar en Albany por necesidades como fondos a nuestras escuelas, el transporte y el impuesto a los millonarios”.

Amanda Séptimo espera también alzarse con la victoria y promete luchar por llevar a su comunidad hacia otra dirección.

“El Bronx durante muchos años ha sido abandonado y descuidado y cada crisis que llega nos golpea peor, como lo evidenció aún más la pandemia del COVID-19. Necesitamos ayudar a nuestra gente, resolver todavía más los problemas de falta de vivienda, acceso a la salud, oportunidades y educación”, aseguró la candidata.

Instan a hispanos salir a votar

Catalina Cruz, actual asambleísta y quien competirá por su reelección sin contendor por el Distrito 39 de Corona y Jackson Heights, en Queens, hizo un llamado para que los hispanos se manifiesten en las urnas, incluso con aquellos candidatos que ya tienen el ‘ticket de victoria’.

“Una de las cosas más importantes en estas elecciones es que las personas salgan y voten, no solo porque es un derecho sino porque si no lo hacemos, no nos van a tratar nunca como una comunidad política importante. Hasta que no nos vean como un poder político no nos van a tomar en serio”, aseguró la demócrata, asegurando que la espera que la sangre nueva que llegue a Albany le imprima más progresismo a la Legislatura.

“Vamos a ver una expansión, va a haber casi 20 miembros nuevos. Viene sangre nueva a la Asamblea y la expectativa es qué tipo de demócratas vamos a ver en la Asamblea para poder impulsar proyectos progresistas”, agregó Cruz.

Dos eleccoines especiales

La Gran Manzana también tendrá la elección especial para llenar la vacante que dejó en el Concejo Municipal el concejal Rafael Espinal, por el Distrito 37 de Brooklyn, y allí compite sin rival, la demócrata Darma Díaz.

El condado de Queens también elegirá a sunuevo presidente, cargo que dejó Melinda Katz, quien renunció para convertirse en Fiscal General de Queens. El concejal demócrata Donovan Richards Jr. enfrentará a Joann Ariola, del partido conservador.

Comicios de senadores latinos en el Senado estatal:

Del total de 63 sillas senatoriales del Estado de Nueva York, 12 titulares (lo que equivale al 19% de los legisladores) no buscarán su reelección, dejando abiertos esos comicios.

18 senadores no tienen oponente, entre ellos, la actual presidenta del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, del Distrito 35,

Gustavo Rivera, del partido demócrata, deberá enfrentar a su rival republicano Dustin Martínez para seguir con la silla del Distrito 33.

Luis sepulveda, demócrata por el Distrito 32 de El Bronx, está siendo retado por Jonathon Weiner, del partido conservador.

José M. Serrano, demócrata, está siendo retado por el republicano José A. Colón, por el Distrito 29 de El Bronx.

Julia Salazar, demócrata, está siendo retada por Daniel Christmann, del Nuevo partido moderado, por el Distrito 18, en Brooklyn.

Jessica Ramos, demócrata, está siendo retada por el republicano Jesús González, por el Ditrito 13, de Queens.

Mónica Martínez, demócrata, está siendo retada por Alexis Weik, del Partido Republicano, por el Distrito 3, de Long Island.

Estos senadores estatales no buscarán su re-elección