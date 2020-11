Trump celebra a sus seguidores que hostigaron autobús de campaña de Biden y critica investigación del FBI

El presidente Donald Trump celebró a sus seguidores que acosaron a un autobús de la campaña del exvicepresidente Joe Biden en Texas, lo cual obligó a cancelar un evento del demócrata.

El incidente es investigado por el FBI, pero el presidente aplaudió la acción de sus seguidores y afirmó que la historia era falsa.

“Esta historia es FALSA”, dijo sin –por supuesto– presentar pruebas. “No hiceron nada malo”.

Luego el mandatario se lanzó contra grupos Antifa que “han causado daño y destrucción” en ciudades gobernadas por demócratas.

This story is FALSE. They did nothing wrong. But the ANTIFA Anarchists, Rioters and Looters, who have caused so much harm and destruction in Democrat run cities, are being seriously looked at! https://t.co/3pmbMllPWS

El presidente Trump había retuiteado el video original señalando: “¡AMO TEXAS!”.

The FBI confirmed it is investigating an incident in Texas after Trump supporters attempted to slow down a Joe Biden campaign bus and run it off the road on Friday.

President Trump retweeted footage from the incident Saturday night, quote tweeting, “I LOVE TEXAS!” pic.twitter.com/4GmDbKsTfr

— HĪPMAGAZINE.ORG (@hipmagazineorg) November 2, 2020