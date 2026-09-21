Quiénes recibirán un pago de hasta $5,181 del Seguro Social este miércoles

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán esta semana un nuevo pago correspondiente a septiembre. El depósito del miércoles 23 está dirigido a un grupo específico según su fecha de nacimiento, aunque existen excepciones al calendario habitual.

¿Quiénes recibirán el pago este miércoles?

El miércoles 23 de septiembre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realizará el pago para jubilados, cónyuges y beneficiarios por sobrevivencia que nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

La SSA divide los pagos regulares en diferentes fechas del mes según el cumpleaños del beneficiario.

Sin embargo, este sistema no se aplica a todos.

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, así como las personas que cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), generalmente reciben sus pagos a principios de mes.

Si el dinero no llega en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días hábiles antes de comunicarse con la agencia.

Más de 70 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social, incluidos pagos de jubilación, beneficios para cónyuges, sobrevivientes y personas con discapacidad.

¿Quién puede recibir hasta $5,181?

El hecho de recibir un pago este miércoles no significa que todos los beneficiarios obtendrán $5,181.

Esa cantidad corresponde al beneficio máximo de jubilación disponible en 2026 y solamente puede alcanzarse bajo determinadas condiciones.

Según los datos de la SSA, un trabajador que ganó durante su carrera una cantidad igual o superior al máximo sujeto a impuestos del Seguro Social puede recibir hasta $2,969 mensuales si comienza a cobrar a los 62 años.

El máximo aumenta a $4,152 si solicita los beneficios a su edad plena de jubilación y llega a $5,181 si espera hasta los 70.

La cantidad individual depende principalmente del historial de ingresos y de la edad en que se solicitan los beneficios.

En la práctica, la mayoría de los jubilados recibe considerablemente menos.

En julio de 2026, el pago promedio para un trabajador jubilado fue de $2,085.98 mensuales.

Si se consideran todos los beneficiarios del Seguro Social, incluidos jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad, el promedio fue de $1,940.08.

Los beneficios para cónyuges promediaron $986.53, con un máximo de $2,076.

Los beneficios para sobrevivientes tuvieron un promedio de $1,634.61 y, dependiendo del beneficio del trabajador fallecido, un cónyuge sobreviviente podría recibir hasta $5,181.

En el caso de SSI, el promedio fue de $736.54 y el máximo federal para una persona es de $994 mensuales.

¿Cuándo serán los pagos de octubre?

El próximo mes, SSI se pagará el 1 de octubre. Quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 o cobran Seguro Social y SSI recibirán su pago el 2 de octubre.

Para el calendario basado en cumpleaños, las fechas serán el 14 de octubre para nacidos del 1 al 10; el 21 para quienes nacieron del 11 al 20; y el 28 para los nacidos del 21 al 31.

Octubre también traerá el anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) para 2027. El anuncio está previsto para el 14 de octubre.

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