Donald Trump y sus seguidores arremeten contra LeBron James

Unas horas antes de sus elecciones, en su cierre de campaña, Donald Trump arremetió nuevamente contra LeBron James, a quien ya antes ha calificado de “enemigo” y “desagradable”.

La tarde del lunes en Pennsylvania, en su último discurso antes de las votaciones, salió a relucir el nombre del jugador de los Lakers, quien siempre ha estado en contra de Trump y lleva semanas opinando que el mandatario no debería seguir en el cargo.

Trump criticó el desempeño del jugador y lo culpó por los bajos ratings de la NBA, argumentado que debido a sus constantes protestas contra el racismo, la gente en ese país ha perdido interés en la liga.

“¿Qué hay del baloncesto? ¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por LeBron. Me sentí muy mal. Sus audiencias han bajado un 71 por ciento y eso es por su campeonato. Yo no vi ni un sólo lanzamiento suyo. Me aburre. Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirar. ¡Nadie!”, dijo.

Acto seguido, los simpatizantes presentes le hicieron segunda y empezaron a cantar “LeBron James sucks” (LeBron James apesta).

"LeBron James sucks!" chants at the Trump rally pic.twitter.com/XbSZrhn961 — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

Este sólo es un capítulo más de la gran rivalidad que hay entre estos dos personajes y que se ha intensificado este año. Como ejemplo, basta recordar el episodio de hace unos meses, en el que el jugador pidió justicia para Breonna Taylor con una gorra modificada de la campaña del presidente.