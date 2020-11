Trump dice que ganará más de 306 votos del Colegio Electoral y se queja de Fox News

El presidente Donald Trump dijo que superará su victoria en el Colegio Electoral de 2016 con más de 306 votos electorales.

Cabe destacar que la decisión final del Colegio Electoral fueron 304 votos, luego de una movilización entre votantes llamados “infieles”.

“Terminé con 306. Fueron buenos números. 223 a 306 y eso fue, ese fue un gran número”, dijo Trump a Fox News. “Y creo que lo superaremos. Lo dejo así. Creo que lo superaremos. Creo que mejoraremos. La gente aprecia el trabajo que hemos hecho”.

Las encuestas señalan que el presidente Trump enfrenta un escenario complicado de reelección frente al contendiente, el exvicepresidente Joe Biden.

Durante su entrevista, el republicano se quejó de la cobertura de Fox News.

“Fox ha cambiado mucho”, expresó cuando se le preguntó sobre el presidente Barack Obama y su participación en la campaña de Biden.

LOL — Fox & Friends hosts are forced to defend Fox News as Trump bashes the network for not being sycophantic enough pic.twitter.com/42of6aNt4j

— Aaron Rupar (@atrupar) November 3, 2020