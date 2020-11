Video: Seguidor de Trump amenaza con “meter en el hospital” a votante en Brooklyn

Un seguidor del presidente Donald Trump amenazó este martes con mandar a un votante de Brooklyn “al hospital” en medio de una acalorada discusión a las afueras de un centro electoral de Park Slope, según un video compartido en redes sociales.

Hear this Trump supporter threatening physical violence. He’s been here for 50 minutes. @nypd said they are aware of the threats and “that is why we’re here.” Threats at polling sites at ok, as long as it’s 100 feet away from polling site entrance? @BOENYC @bradlander pic.twitter.com/Qxk7SgJWtS

— Kathy Park Price (@KathyParkPrice) November 3, 2020