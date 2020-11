Republicano de 25 años desplaza a Ocasio Cortez como el congresista más joven del país

Alexandria Ocasio Cortez (AOC), fue reelecta anoche con amplia ventaja en el Distrito 14 de NY, pero a sus 31 años ya no será la congresista más joven del país.

Madison Cawthorne, político novato de 25 años que se presentó como candidato Republicano al Congreso por el Distrito 11 de Carolina del Norte, será el miembro más joven del Capitolio Nacional.

Cawthorne, quien quedó cuadripléjico por un accidente automovilístico a la edad de 18 años, es un director ejecutivo de inversiones inmobiliarias que saltó al estrellato en junio cuando ganó las primarias Republicanas en su estado, a pesar de no ser apoyado por el mandatario Donald Trump para el puesto que dejó vacante el ex congresista Mark Meadows, quien renunció para convertirse en jefe de gabinete de la Casa Blanca.

El joven conservador ganó esas primarias incluso antes de alcanzar la edad mínima de 25 años establecida por la constitución para servir en la Cámara Baja. Finalmente los cumplió el pasado 1 de agosto.

Más tarde ese mes, pronunció un discurso conmovedor en la virtual Convención Nacional Republicana (RNC) de 2020, hablando sobre la adversidad y ser parte de una guardia de legisladores jóvenes que rehacen la nación, reseñó New York Post.

Allí Cawthorn fue asistido mientras se levantaba de su silla de ruedas y dijo que “se pondría de pie” y sería un “radical por la libertad”.

Anoche, al comentar su victoria en su cuenta Twitter, escribió: “Desde el fondo de mi corazón, gracias. Toda la gloria es para Dios y estoy emocionado de servir a todos y cada uno de los miembros de este distrito. ¡Gracias!”.

