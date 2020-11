Trump insiste en que ganó cuatro estados y pone fecha a su celebración

El presidente Donald Trump se autoproclamó este miércoles ganador en Pennsylvania, Georgia, North Carolina y Michigan pese a que autoridades electorales todavía tienen muchos votos por contar.

En dos tuits, Trump declaró su presunto triunfo en esos cuatro estados clave, mientras Joe Biden se acercaba al umbral de 270 delegados necesarios para lograr la Presidencia y la campaña del mandatario intentaba parar el recuento en Michigan y Pennsylvania.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020