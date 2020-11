Trump por poco gana en el condado más latino de Estados Unidos. Lo perdió en 2016

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un misterio electoral.

El presidente Donald Trump por poco se adjudica una victoria en el condado que es considerado el más latino de Estados Unidos y que perdió en 2016.

Con 98% del escrutinio, Biden ganó en el condado de Starr, en Texas, con 9,099 votos 52.1% mientras que Trump obtuvo 8,224%.

sorry but what the fuck happened here pic.twitter.com/jZBMSEl9oJ — 🦠 yeehaw 🦠 (@qclostridium) November 4, 2020

El problema es que Trump apenas tuvo 18.94% mientras que su rival Hillary Clinton ganó el condado con 79.12%. No hay una explicación clara sobre cómo Trump recuperó tanto terreno en cuatro años.

results from starr county, texas, the most latino county in the united states (96% latino) 2016: clinton+60

2020: biden+5 with >98% reporting we are witnessing a dramatic and historic realignment pic.twitter.com/PxC7ofJYL7 — Thao Nguyen (@nguyenthevote) November 4, 2020

El condado de Starr es 96% latino en su población. También es uno de los más pobres ya que un 50.90% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza.

La respuesta al cambio tardará unos días en conocerse, pero lo ocurrido en el condado es uno de los misterios de la jornada electoral. Algunas personas recordadon que se trata de un condado fronterizo, sin “cubanos ni venelozanos”, por lo que no se puede culpar a la retórica antisocialista de Trump.