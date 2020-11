Tesla lanza su propio tequila de $250 dólares… y se agota a poco de salir

Si por algo es conocido Elon Musk, es por sus productos innovadores, y ahora, para sorpresa de muchos, el multimillonario lanzó una original botella de tequila que lleva el mismo nombre que su popular vehículo: Tesla.

Introducing Tesla Tequila, an exclusive, small-batch premium 100% de agave tequila añejo made from sustainably sourced highland and lowland agaves.

Tequila Tesla apareció realmente por primera vez en abril de 2018, y fue solamente como una broma que hizo Musk en April Fool’s Day. En esa ocasión, Musk publicó un tweet en donde el aparecía desmayado recargado en un automóvil Tesla Model 3, supuestamente por haber bebido botellas de ‘Teslaquilla’, según se informó en Hypebeast.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018