Un video falso de CNN se ha vuelto viral cuando uno de los presentadores trata de ocultar una pestaña de Pornhub

Un video de la cadena CNN se ha vuelto viral cuando el presentador John King trata de esconder de manera tímida una pestaña del sitio Pornhub mientras presentaba los resultados electorales.

El video ha sido visto por más de 8 millones de personas hasta la tarde de este viernes, sin embargo, es completamente falso.

Una gran cantidad de usuarios en Twitter se dio cuenta que el video era falso mucho tiempo antes que el video original fuera visto por los usuarios. En el video el logotipo del sitio de pornografía flota sobre la pantalla, lo que confirma que fue añadido después que el video original fuera difundido.

Sobre el monitor gigante donde se encontraba el mapa del estado de Colorado, se mostraba el avance entre Joe Biden y Donald Trump. Fue entonces cuando apareció en la parte superior de la pantalla táctil el banner del sitio pornográfico Pornhub en donde King estaba explicando los detalles de la jornada electoral. Fue en ese momento cuando se ve que el presentador elimina la notificación y puso una cara con una expresión de enojo.

We’ve all been there with the betting app up on the screen…or something else…#PuntClub #Punters #Elections2020 😜 pic.twitter.com/zFadCGtuOO

— Punt Club (@puntclub) November 6, 2020