Alcohol y comida chatarra fueron los alimentos predilectos durante la noche de la jornada electoral en Estados Unidos

La noche del martes cuando los estadounidenses esperaban los primeros resultados de la jornada electoral, muchos buscaron una manera de calmar la ansiedad y optaron por beber alcohol y comida chatarra.

Las búsquedas de alimentos y snacks en Google alcanzaron máximos históricos durante la noche de la elección según Google Trends.

Las principales palabras que los consumidores hicieron en el buscador fueron:

DoorDash, el servicio de entrega de comida, también señaló que tuvo tendencias inusuales en los pedidos durante el día de la elección presidencial.

La compañía informó que los alimentos más vendidos en todo el país fueron bocadillos como sándwiches de pollo frito, nachos y palitos de mozzarella.

También la sopa de fideos de pollo, macarrones con queso, rollos de canela, pastel de manzana y helados de chocolate tuvieron un incremento importante.

Kevin Roose, columnista del New York Times, puso en Twitter una foto de un refrigerador de helados Ben & Jerry’s vacío, por lo que escribió: “El índice de ansiedad: todo el congelador Ben & Jerry’s del supermercado está vacío”.

Anxiety index: the entire Ben and Jerry’s freezer at the grocery store is empty. pic.twitter.com/yA33OxD0Ix

— Kevin Roose (@kevinroose) November 3, 2020