Oscar De La Hoya habría elegido como rival para salir del retiro a Marcos Maidana, 10 años menor

Entre todo el mar de noticias que se desató este viernes tras el rompimiento de Saúl Álvarez con Golden Boy Promotions, surgió otra que no involucra al “Canelo, pero sí a Oscar De La Hoya y es la de su posible rival para volver al cuadrilátero.

De acuerdo con reportes de Dan Rafael para BoxingScene.com, el rival elegido para el ansiado regreso de “Golden Boy” sería Marcos Maidana, quien, a pesar de ser 10 años menor y tener menos tiempo de inactividad, no asusta a De La Hoya, ya que fuentes aseguraron al medio que los representantes de ambos pugilistas ya están en contacto para entablar el combate.

“El representante de Maidana, Grant Elvis Phillips, el experimentado gerente y propietario del fabricante de guantes de boxeo Grant Worldwide, ha hablado en las últimas semanas con el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, sobre la posibilidad de la pelea, dijeron fuentes con conocimiento de las conversaciones”, se puede leer en el sitio.

As @OscarDeLaHoya trains for a comeback fight after 12 years in retirement, Marcos Maidana emerges as his possible opponent. My @BoxingScene exclusive: https://t.co/vxFrKjXYwv #boxing @GoldenBoyBoxing @DAZNBoxing @stefanfriedman @makeawar @GrantElvis

— Dan Rafael (@DanRafael1) November 7, 2020